Otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mustafa Y. idaresindeki otomobil, Yukarı Çöplü köyü mevkiinde önünde seyreden başka bir aracın ani fren yapması sonucu önündeki araca çarpmamak manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa Y. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır