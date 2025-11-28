HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Penik'te 'belge' krizi! Muhtara tekme tokat saldırdı

İstanbul Pendik'te muhtarlığa "fakirlik belgesi" almak için giden bir kadın, sigortalı çalıştığı gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bu sırada çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve kadın muhtara saldırdı. Kavga bir anda büyürken, görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Penik'te 'belge' krizi! Muhtara tekme tokat saldırdı

Pendik'te 24 Kasım günü sabah saatlerinde Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda bir kadın vatandaş, "fakirlik belgesi" almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Vatandaşın talebi üzerine muhtar, kadının sistemde sigortalı olarak görünmesi nedeniyle belgeyi alamayacağını dile getirdi.

MUHTARA SALDIRDI!

Aldığı cevapla sinirden deliye dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Penik te belge krizi! Muhtara tekme tokat saldırdı 1

"BELGE VEREMEYECEĞİMİ SÖYLEMEME RAĞMEN ISRARLA BAŞKALARINA VERİLDİĞİNİ VE KENDİSİNİN DE ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, vatandaşın ısrarlı taleplerine rağmen resmi olmayan bir evrakı veremeyeceğini belirttiği için olayın gerçekleştiğini söyleyerek, konuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:

"Fakirlik belgesi almak isteyen bir hanımefendi geldi, avukat tutmak istediğini söyledi. Biz bu evrağı sadece boşanma durumlarında veriyoruz, mahkemelerde geçerli. Böylece ücretsiz avukat talep edebiliyorlar devletten. Ben kendisine şartlarını söyledim; sigorta kaydının olmaması ve çalışmamış olması gerektiğini, üzerine ev ya da araç kayıtlı olmaması gerektiğini söyledim. O da bana ısrarla başkalarına verildiğini ve kendisinin de alabileceğini söyledi. Ben de resmi olmayan bir şey yapamayacağımı söyledim. Dışarıda görüşmemiz gerektiğini söyledim çünkü içeride kalabalık vardı, yaşlılar da vardı. Yaklaşık 15-20 dakika konuyu bu şekilde uzattı. Ön tarafa gelip yanıma oturdu, muhtarlıkların gereksiz olduğunu; hak etmeyen insanların da muhtar olduğunu söyledi. Ben de dışarı çıkması gerektiğini söyledim.

Penik te belge krizi! Muhtara tekme tokat saldırdı 2

Yanına gidince saçımdan tutup beni yere düşürdü. Yan tarafta polis karakolu vardı, arkadaşım hemen yanımdaydı. Polis çağrıldı, bizi hastaneye götürdü ve darp raporlarımızı aldık. Kendisini tanımam, o yüzden bilerek gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü kapıdan giriş şekli bile öyleydi. O evrağı mutlaka benden alması gerektiğini söyledi. Daha önce de resmi olmayan bir evrakı veremeyeceğimi açıklamıştım ve duvara yazılı olarak astık. Kanuna uymak zorundayız; muhtarların görevi az olsa da bazı belgeleri biz veriyoruz ve kanunlara uymak zorundayız."

Penik te belge krizi! Muhtara tekme tokat saldırdı 3

"DIŞARI ÇIKMASINI TALEP ETTİK AMA ÇIKMAK İSTEMEDİ, BİR ANDA SALDIRDI"

Kavganın tanığı olan Gülcan Köse ise olay anında yaşananları, "Pazartesi günü yaşlılara yaşam belgesi veriyorduk. Muhtarlık kalabalıktı. Bir bayan içeri girdi, biraz tepkili bir giriş yaptı. Fakirlik belgesi almak istediğini talep etti. Şartları belirttik ve uymadığı için kendisine veremeyeceğimizi söyledik. Biraz gerginleşti ve tartışma uzadı. Dışarı çıkmasını talep ettik ama çıkmak istemedi. Bir anda saldırdı. Ben de hemen yan tarafta karakol olduğunu gördüm ve oraya koştum, yardım istedim" sözleriyle anlattı.

Penik te belge krizi! Muhtara tekme tokat saldırdı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!
Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldıEsenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı

Anahtar Kelimeler:
Muhtar Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.