HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Peş peşe depremler! Önce Mersin ardından Çanakkale

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Bu sabah önce Mersin'de 3,8 sonra Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı.

Peş peşe depremler! Önce Mersin ardından Çanakkale
Ufuk Dağ

Dün akşam Karadeniz açıkları bugün Akdeniz ve Ege'de peş peşe depremler yaşandı. AFAD’dan alınan bilgiye göre, Mersin’in Silifke ilçesinde saat: 09.36’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın son dakika olarak duyurduğu depremin ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Peş peşe depremler! Önce Mersin ardından Çanakkale 1

Deprem nedeniyle şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

BİR DEPREM DE ÇANAKKALE'DE

Bu sarsıntının ardından bir deprem haberi de Çanakkale'den geldi. AFAD Ayvacık açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 13.61 km olarak duyurdu. Bu depremden dakikalar sonra 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Peş peşe depremler! Önce Mersin ardından Çanakkale 2

DÜN AKŞAM DA SALLANMMIŞTI

Dün akşam saatlerinde de Karadeniz açıklarında bir deprem meydana gelmiş, İstanbul da bu depremi hissetmişti. AFAD açıklamasında, "Karadeniz’de saat 19.44’te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.57 metre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi." ifadelerine yer vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale Mersin Limanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.