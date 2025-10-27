Peş peşe depremler! Önce Mersin ardından Çanakkale

Dün akşam Karadeniz açıkları bugün Akdeniz ve Ege'de peş peşe depremler yaşandı. AFAD’dan alınan bilgiye göre, Mersin’in Silifke ilçesinde saat: 09.36’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın son dakika olarak duyurduğu depremin ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

BİR DEPREM DE ÇANAKKALE'DE

Bu sarsıntının ardından bir deprem haberi de Çanakkale'den geldi. AFAD Ayvacık açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 13.61 km olarak duyurdu. Bu depremden dakikalar sonra 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

DÜN AKŞAM DA SALLANMMIŞTI

Dün akşam saatlerinde de Karadeniz açıklarında bir deprem meydana gelmiş, İstanbul da bu depremi hissetmişti. AFAD açıklamasında, "Karadeniz’de saat 19.44’te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.57 metre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi." ifadelerine yer vermişti.