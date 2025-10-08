Polis nefes aldırmadı: Bir ayda 319 aranan şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7 Eylül-7 Ekim tarihlerinde kent genelinde çalışma sürdürdü. Operasyonlarda, 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası bulunan 313 hükümlü yakalandı. Ayrıca, "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 5 ay cezası bulunan Y.K, "hırsızlık" suçundan 20 yıl cezası bulunan M.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 26 yıl 8 ay cezası bulunan E.K, "yağma" suçundan 27 yıl 1 ay cezası bulunan A.M.S.T, "hırsızlık" suçundan 49 yıl 1 ay cezası bulunan İ.K. ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 86 yıl hapis cezası bulunan M.İ. de gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır