Ramazan'da Amentü duasının faydaları nelerdir? Amentü duası nasıl yapılır?

Amentü duası, İslam inancının temel gerekliliklerini özetleyen bir duadır. "Amentü" sözcüğü Arapça'da "inandım" manasına gelmektedir. Buna göre Amentü duası, İslam inancının, imanın temelini oluşturur ve İslam’a inanan kişilerin sıklıkla okuduğu bir duadır. Bu dua içerisinde Müslümanların inançları anlatılır ve imanın temel gerekliliğini içerir. Bunlar Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere iman etmektir. Amentü duası İslam'da anlamı ve fazileti açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bazı İslam alimleri, bu duanın abdest aldıktan sonra okunması gerektiğini önerir. Onlar bu şekilde sıkça okunmasının kişinin imanını tazeleyeceğini belirtmişlerdir.

Amentü duası nasıl yapılır?

Amentü duasını okumak isteyenler bu duayı istedikleri her vakitte okuyabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua olmadığı için bu duanın namazda okunması gerekmez. Namaz kıldıktan sonra bu duanın okunmasında ise herhangi bir sakınca yoktur. Zira dua etmenin temelinde insanın kendini manevi olarak huzurlu hissetmesi yer alır.

Amentü duasını okuyan kişiler imanlarını pekiştirmiş olur. Bu duanın faziletleri ve faydaları da oldukça fazla olduğundan her Müslüman’ın sürekli olarak okuması gereken dualar içerisinde yer alır. Bu inanca göre dua ederken mutlaka diğer dualarla birlikte Amentü duasına da yer verilmelidir.

İslam dinini kabul etmemiş bir kişi Amentü duasını kalpten ve inanarak okuduğu zaman Müslümanlığı kabul etmiş sayılır. Zira bu dua İslam’ın esaslarını içermektedir.

Amentü duası Müslümanların inancını tazelemek için okudukları bir dua olarak da bilinmektedir. Bu yüzden Allah'a olan inancını güçlendirmek isteyen kişiler bu duayı istedikleri herhangi bir zamanda okuyabilirler. Bununla birlikte sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulmak isteyenlerin de Amentü duasını sıklıkla okumaları tavsiye edilir.

Bazı hadislere göre Amentü duası Ehl-i Sünnet inancı olarak derlenmiştir. Amentü duasının ilk defa görüldüğü yer ise İmam-ı Azam'ın, Fıkhu'l Ekber isimli eseridir. Bu eserin ardından Amentü duası İslam'da önemli bir yer bulmuştur.

Amentü duası Kur'an-ı Kerim'de geçmediğinden, bu duanın abdestsiz olarak okunmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Bazı Müslümanlar ise gusül abdesti ve namaz abdesti alırken sıklıkla bu duayı okur. Ancak bu dua okunmadan abdest alınmasında herhangi bir sorun yoktur.

Amentü duası kısa dualardan biri olması nedeniyle oldukça kolay bir şekilde ezberlenebilir. Yine de ezberleme noktasına sorun yaşayan kişiler bu duayı kitaptan okuyabilir veya bir kağıda yazarak yanlarında taşıyabilir.

Ramazan'da Amentü duasının faydaları nelerdir?

Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen ramazan ayında Amentü duasının okunması oldukça faydalı ve faziletli bir ibadettir. Hadislere göre Hz. Muhammed (s.a.v.) de abdest alırken ya da uyumadan önce bu duanın okunmasının oldukça faziletli olduğunu belirtmiştir. Buna göre uyumadan önce bu duayı 7 defa okuyan kişiler yaşadıkları zorluklardan kurtulurlar.

Gün içerisinde herhangi bir saatte 3 defa Amentü duasının okunması kişilerin bolluk ve berekete kavuşmasına yardımcı olur. Ayrıca sabah uyandıktan hemen sonra Amentü duasının edilmesinin de birçok fazilete vesile olduğu belirtilmektedir.

Amentü duası Allah'a ve İslam’a inanmanın anlatıldığı bir duadır. Bu yüzden bu duanın günlük yaşam içerisinde okunması imanın beyanatı olarak görülmektedir. Duanın bitişinde Kelime-i Şehadet bulunduğu için bir nevi iman tazeleme duası olarak da sayılabilir.