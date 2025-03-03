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  4. Ramazan'da sabır duasının faydaları nelerdir? Sabır duası nasıl yapılır?

Ramazan'da sabır duasının faydaları nelerdir? Sabır duası nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
02.03.2025 18:40
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Sabır duası, kişilerin sıkıntı çektikleri dönemlerde isyan etmek vb. hatalar yapmamaları için okumaları gereken duadır. Allah'a sığınarak okunacak sabır duasıyla, insan sabır kazanır. Hata yapmaktan geri durur. Mübarek ramazan ayında ise sıkıntı yaşayan kişilerin sıklıkla araştırdığı konulardan biri sabır duasının faydalarıdır. Peki, Ramazan'da Sabır duasının faydaları nelerdir?

Ramazan'da sabır duasının faydaları nelerdir? Sabır duası nasıl yapılır?

İnsanlar, gündelik hayatta ya da belli noktalarda sabretmeleri gereken konularda sorun yaşarlar. Bu sorunlar bir imtihan olarak kişilerin karşısına çıkabilir. İslam'a göre böyle durumlarda kişi yaşadığı sorunları bir imtihan olarak kabul edip sabır göstererek iyi bir kul olmaya çabalamalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) ‘’Sabır ve dua müminin iki güzel silahıdır.’’ şeklinde buyurmaktadır.

Sabır duası nasıl yapılır?

Müminler, Allah’tan sabır ve sükunet dilerken bu esnada "sabır duası" olarak bilinen duayı okurlar.

Allah pek çok yerde sabır ve sabırlı olmak konusunda kullarını uyarmaktadır. Bakara Suresinin 2, 153. ve 155. ayetlerde ise sabır konusu işlenmektedir.

"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi)

Sabretmek ve sabrı korumak Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da dikkat çekilen bir konu olmuştur. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "

Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bilindiği gibi ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın."

Kur'an’da sabır ve sükunet için edilebilecek birçok dua vardır. Bu duaları yapmak için izlenmesi gereken yol ise şu şekildedir:

  • Kişi ilk olarak abdest almalıdır.
  • Ardından besmele çekerek Fatiha Suresini okumalıdır.
  • Şükür ve hamd ederek zikir çekmelidir.
  • Zikir çektikten sonra aşağıdaki sabır dualarından birisini 7, 21, 99 defa okumalıdır.

Etkili bir sabır duasının Arapça okunuşu şu şekildedir:

"Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semil alimi mineş şeytanir racim.”

Bu duanın Türkçe manası ise şöyledir:
"Allah'ım günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi'den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah'a sığınıyorum."

Başka bir sabır duası:

"Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafirin."

Türkçe anlamı:

"Ey Rabbimiz. Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et."

Ramazan'da sabır duasının faydaları nelerdir?

İslam alemi için Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tanımlanmaktadır. Rahmet ve mağfiret ayı olarak da kabul edilen Ramazan ayında müminlerin ibadetleri de artmaktadır. Sıkıntılardan ve kötülüklerden Allah’a sığınan Müslümanlar sabredebilmek için sıklıkla dua ederler.

Ramazan ayında sabır duasının faydaları ise şu şekildedir:

  • Sabretmek için dua edip zikir çekmek Müslümanların en büyük yardımcısıdır.
  • Kişiler öfke, nefret veya kızgınlık hissettikleri anlara yenilmemek için oldukça faziletli olan sabır duasını etmelidir. Bu sayede müminin kalbine ferahlık gelecektir.
  • "Ya Sabur Celle Celalühu" zikrine devam eden kişi şiddet ve zorluk görmez.
  • Sürekli olarak sabır duası okuyan Müminler müşkilat ve zorluk anında Allah'a sabır ve sebat ederler.
  • Sabır duası eden kişiler kalkıştıkları işi tamamlamadan bırakmazlar. Söz konusu işte başarısız olmazlar.
  • Sıkıntı yaşayan ya da çok fazla borcu olan kişi bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" duasını ederse, Allah o kişinin işini kolaylaştırır.
  • Her gün sabah ve akşam 7 defa "Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim" duasını okuyan kişiler dünyada ve ahirette sıkıntılardan Allah'ın izniyle kurtulur.
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Ramazan dua
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