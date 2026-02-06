HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine Celallettin Sıvacı atandı. BDDK'da da atamalar yapıldı.

Mustafa Fidan

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı bünyesinde yapılan yeni atamalara göre SGK Başkanlığı görevine Yunus Elitaş getirildi. Celalettin Sıvacı ise SGK Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Kurumlara yapılan yeni görevlendirmeler Resmi Gazete'de yayımlanarak ürürlüğe girdi.

Resmi Gazete de yayımlandı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı na Yunus Elitaş atandı 1

BDDK'TA YENİ ATAMALAR

Bir diğer atama kararına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, Kurul Üyeliğine Olcay Yuran ve Raci Kaya atandı.

Resmi Gazete de yayımlandı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı na Yunus Elitaş atandı 2

Kararlar Resmi Gazete'nin 6 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

