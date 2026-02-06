Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş atandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı bünyesinde yapılan yeni atamalara göre SGK Başkanlığı görevine Yunus Elitaş getirildi. Celalettin Sıvacı ise SGK Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Kurumlara yapılan yeni görevlendirmeler Resmi Gazete'de yayımlanarak ürürlüğe girdi.

BDDK'TA YENİ ATAMALAR

Bir diğer atama kararına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, Kurul Üyeliğine Olcay Yuran ve Raci Kaya atandı.

Kararlar Resmi Gazete'nin 6 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.