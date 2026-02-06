Rixos Otel sahibi Fettah Tamince'den rüşvet teklifi! Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş açıkladı: "Beni İstanbul'da Sembol İnşaat'a çağırdı"

Epstein skandalının Türkiye ayağı konuşulurken Rixos Otelleri gündeme geldi. 2011'de Burak Oğraş'ın Rixos Otel'deki ölümü 'şüpheli' olarak kayıtlara geçmişti.

BURAK OĞRAŞ ÖLMEDEN ÖNCE "OTELDE SAPIKÇA ŞEYLER OLUYOR" DEMİŞ

Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş daha önce yaptığı açıklamada, oğlunun ölümü hakkında "Ölmeden önce kız arkadaşına, 'Otelde sapıkça şeyler oluyor, bundan dolayı rahatsızım' demiş." ifadelerini kullanmıştı.



Rixos Hotel sahibi Fettah Tamince

"AKLI SIRA BANA ORADA PARA TEKLİF ETTİ"

Baba Oğraş, gazeteci Canan Kaya'ya yaptığı açıklamada Fettah Tamince'yle aralarında geçen bir olayı anlattı. Tamince'nin kendisini İstanbul'daki Sembol İnşaat'a çağırdığını söyleyen Oğraş şöyle konuştu:

"Bana 'her şeyin mahkemelerde çözülmediğini, gelmişken bu işi burada halledelim' diye bir kelime kullandı. Ben de tepki göstererek orayı terk ettim. Aklı sıra yine bana orada para teklif etti. Bunlar empati kuramayan, vicdanı olmayan insanlar."

BURAK OĞRAŞ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Epstein belgelerinde Rixos Hotel'in adının geçmesi, 2011'de otelde staj yaparken, otelin lojman olarak kullandığı pansiyonun boş havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş dosyasını yeniden gündeme getirdi.

Tekirdağ’da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde okuyan Oğraş, 2011 yılında 16 yaşındayken, okulunun yaz dönemi zorunlu stajı için Fettah Tamince'ye ait Rixos Lares Hotel'e gitti.

Öğrenciler, staj süresince barınmaları için otele 2,5 kilometre uzaklıktaki "Family Pansiyon"a yerleştiriliyordu. Oğraş, stajın bitmesine 15 gün kala 9 Eylül 2011 sabahı diğer öğrenciler ve otel personelinin kaldığı pansiyonun boş havuzunda ölü bulundu.

Cep telefonu bulunamayan Burak Oğraş’ın ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Adli Tıp raporlarında Burak'ın vücudunda darp ve kırıklar olduğu anlaşıldı.