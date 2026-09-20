Rize'de temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Rize ve İyidere belediyeleri ile İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri, sağanak nedeniyle ilçenin farklı noktalarında su baskınları ve heyelan meydana gelen bölgelerde iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriyor.

Hafriyat kaldırma işlemini sürdüren ekipler, bir yandan da temizlik çalışması yapıyor.

AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Eylül gecesi Trabzon'da başlayan yağışın gece yarısından itibaren İyidere'de etkili olduğunu söyledi.

Yağışın ardından bölgede yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Mete, "Dün sabah başlayan çalışmalarımız, gece saatlerine kadar devam etti. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, Rize Belediyesi, komşu ilçe belediyelerimiz, belediye personelimiz, mahalle ve köy muhtarlarımızla birlikte ulaşmadığımız hiçbir yer kalmadı. Tabii bölgelere ulaştıktan sonra olayın ciddiyeti ve zararın boyutu daha net ortaya çıktı." dedi.

Mete, temizlik ve yol açma çalışmalarını hemen başlattıklarını ifade ederek, "Dün vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kısmen ulaşıma açtığımız servis yollarında bugün ekiplerimiz daha geniş kapsamlı çalışma yaparak hafriyatı kaldırıyor. Dün İyidere merkez ile Hazar Mahallesi'nde mağdur olan esnafımızın zararlarını belirlemek amacıyla komisyonumuz acilen çalışmaya başladı. Bugün de çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Hafriyat kaldırma işlemlerinin ardından zararların tespit edileceğini vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız hiçbir zaman endişe etmesin. 'Beni unuturlar, bana ulaşmazlar' diye kimse paniğe kapılmasın. Temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları bittikten sonra mahalle ve köy bazında hiç acele etmeden bütün bölgeler tek tek elenecek. Yerinde bütün sıkıntılar görülecek, raporlanacak ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Devletimiz bütün kurumlarıyla sahada. Vatandaşlarımıza çağrımız, paniğe kapılmamaları ve farklı yollara başvurmamalarıdır. Üzülmesinler, bu Allah'tan geldi, çözümü de bizde. Dünden itibaren zaten vatandaşımızın yanındayız. Devlet sahada. En kısa sürede bütün yaralarımızı hep beraber saracağız. Artık yaraları sarma ve sorunları çözme zamanı. El ele vererek bütün sorunları hep birlikte çözeceğiz."

Mete, heyelan dolayısıyla Yapraklar Mahallesi'nde boş bir evin kaydığını, 7 evin ise tedbir amacıyla daha önce boşaltıldığını belirterek, "İlk önce can. Can kaybımız yok. Bugün farklı şeyleri de konuşabilirdik, öyle bir şey olmadı. Sadece vatandaşımızın mağduriyeti var, onları da en kısa sürede çözeceğiz." dedi.

Mete, ilçede ilk tespitlere göre, 12 araç ile 21 iş yerinin zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan Rize Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara içme sularının kullanımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan sular tüketilmemelidir. Zorunlu hallerde bu sular kaynatılıp soğutulduktan sonra içme suyu olarak tüketilmelidir. Yoğun yağışların devam ettiği günlerde ve yağışların sona ermesinden sonraki 5-7 günlük süreçte daha dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır