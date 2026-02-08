HABER

Rus korgenerale suikast girişimde yeni gelişme! Şüpheli Dubai'de yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (GRU) iki numaralı ismi olarak bilinen Korgenaral Vladimir Alexeyev'i Cuma günü silahla yaralayan şüphelinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalandığı belirtildi.

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e cuma günü düzenlenen suikast girişiminin faili yakalandı.

DUBAİ'DE YAKALANDI

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen saldırıda Alexeyev'i silahla yaralayan şüpheli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalanarak gözaltına alındı. FSB, Lyubomir Korba adlı bir Rus vatandaşı olan şüphelinin Rusya'ya teslim edildiğini duyurdu.

SIRTINDAN YARALANMIŞTI

Korgeneral Vladimir Alexeyev, cuma günü Moskova'da evinin önünde saldırıya uğramış, birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis tarafından arandığı aktarılmıştı.

UKRAYNA İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia etmiş, bunun barış görüşmelerini sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu söylemişti. Ukrayna ise olayla ilgisi olmadığını savunmuştu. Ukrayna istihbaratı daha önce 64 yaşındaki Alexeyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

Korgeneral Alexeyev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını denetleyen Rusya'nın en kıdemli askeri istihbarat yetkililerinden biri olarak biliniyor. Alexeyev, 2017'de ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına layık görülmüştü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya suikast
