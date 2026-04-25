Rusya resmen duyurdu! Tüm dünya bu gelişmeyi konuşacak, şimdiki hedefleri bambaşka

Bilim dünyasında yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik çalışmalar hız kazanırken, Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülke yetkilileri, hücrelerin yaşlanma sürecini hedef alan yeni bir gen tedavisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Geliştirilen bu yöntemin, hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçladığı belirtiliyor.

HEDEF: HÜCRESEL YAŞLANMAYI YAVAŞLATMAK

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinskiy, geliştirilen tedavinin “RAGE” adı verilen bir reseptörü hedef aldığını açıkladı. Sekirinskiy’e göre bu reseptörün aktif hale gelmesi, hücrelerde yaşlanma sürecini tetikliyor. Bu mekanizmanın engellenmesi durumunda ise hücrelerin daha uzun süre genç kalabileceği ifade ediliyor.

“DÜNYADA İLK OLACAK” İDDİASI

Yetkililer, bu çalışmanın doğrudan yaşlanmayı hedef alan ilk gen tedavisi olabileceğini öne sürüyor. Projenin, Rusya’da faaliyet gösteren Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütüldüğü bildirildi. Rusya’da son yıllarda yaşam süresini uzatmaya yönelik çalışmaların devlet politikası haline geldiği dikkat çekiyor. Ülke yönetimi, özellikle yaşlanan nüfus ve demografik gerilemeye karşı bilimsel projelere ağırlık veriyor.

2028 - 2030 ARASINDA ÜRETİM PLANLANIYOR

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova daha önce yaptığı açıklamada, yaşlanma karşıtı ilacın 2028-2030 yılları arasında üretime geçmesinin planlandığını duyurmuştu.

Söz konusu çalışma, 2025 yılında başlatılan “Sağlığın Korunmasına Yönelik Yeni Teknolojiler” ulusal projesi kapsamında yürütülüyor. Projenin bütçesinin 2 trilyon rubleyi (yaklaşık 26 milyar dolar) aştığı belirtiliyor.

TARTIŞMALAR DA SÖZ KONUSU

Öte yandan projeye ilişkin bazı tartışmalar da gündemede. Rusya’da yayın yapan bazı kaynaklara göre, projenin arkasında “insan ömrünü uzatma” fikrine güçlü şekilde bağlı olan bilim insanlarının etkili olduğu öne sürülüyor. Henüz deneysel aşamada olan bu çalışma, bilim dünyasında heyecan yaratsa da uzmanlar, böyle bir tedavinin güvenliği ve etkinliğinin uzun vadeli araştırmalarla netleşeceğini vurguluyor.