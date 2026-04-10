Sağanak nedeniyle çöken ağılda 6 keçi öldü

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir ağılın çökmesi sonucu enkaz altına kalan 50 keçiden 6’sı öldü, 7’si yaralandı.

Olay, 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Kasım Bulu’ya ait ağıl, etkili olan sağanak sırasında çöktü. Gürültüyle uyanan çevredekiler, ağılın çöktüğünü görünce hayvanları kurtarmak için yardıma koştu. Enkaz altında kalan 50 keçiden 6’sının öldüğü, 7’sinin de yaralandığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

