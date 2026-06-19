HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sakarya'da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen iş yeri kundaklama olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden birinin, İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen bir araç kundaklama olayının da faili olduğu tespit edildi.

Sakarya'da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı

Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 17 Haziran 2026 günü saat 03.50 sıralarında Pamukova ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Sakarya da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı 1

İŞ YERİNİ KUNDAKLAYAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Kundaklama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen G.S. (29), O.S. (20) ve A.Y. (18) isimli 3 şüphelinin Pamukova ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet, kask ve şapka ele geçirildi.

Sakarya da iş yerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı 2

İSTANBUL'DAKİ OLAY DA AYDINLATILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulanması ve devam eden soruşturma sürecinde önemli bir detaya ulaşıldı. Yakalanan şüphelilerden G.S. isimli şahsın, 12 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen bir araç kundaklama olayının da şüphelisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.S., O.S. ve A.Y. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump: "Yakında Türkiye'ye de gideceğim"ABD Başkanı Trump: "Yakında Türkiye'ye de gideceğim"
Havuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltıHavuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kundaklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siyaset kulislerini karıştıran kare

Siyaset kulislerini karıştıran kare

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.