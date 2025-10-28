Salıncak zincirine dolanmış halde bulundu... İzmir'deki çocuk parkında korkunç görüntü! İntihar mı cinayet mi?

İzmir Bornova'daki çocuk parkında korkunç bir olay meydana geldi. Küçükpark'ta bulunan çocuk parkında, genç yaştaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Salıncak zincirine boğazı dolanmış halde bulunan gencin görüntüsü dehşete düşürürken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu merak konusu oldu.
Görüntüyü izleyen birçok kullanıcı, olayın intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü.
Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, "Bu şekilde kimse asamaz kendini", "Ayaklar yere değerse içgüdüsel olarak ayağa kalkar", "Şüpheli bir durum var" gibi ifadeler dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar ise "Allah ailesine sabır versin" ve "Gençler kumar ve uyuşturucunun kurbanı oluyor" şeklinde yorumlarda bulundu.
Olayla ilgili emniyetin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.
