Salıncak zincirine dolanmış halde bulundu... İzmir'deki çocuk parkında korkunç görüntü! İntihar mı cinayet mi?

Devrim Karadağ

İzmir'deki bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Bornova Küçükpark'ta bulunan bir çocuk parkında genç yaştaki bir kişinin cansız bedeni bulundu. Salıncak zincirine boğazı dolanmış halde bulunan gencin görüntüsü dehşete düşürürken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu merak konusu oldu. Görüntüler üzerine sosyal medyada yorum yağdı: "Kimse bu şekilde asamaz kendini!"

İzmir Bornova'daki çocuk parkında korkunç bir olay meydana geldi. Küçükpark'ta bulunan çocuk parkında, genç yaştaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

SALINCAK ZİNCİRİNE BOĞAZI DOLANMIŞ

Salıncak zincirine boğazı dolanmış halde bulunan gencin görüntüsü dehşete düşürürken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu merak konusu oldu.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Görüntüyü izleyen birçok kullanıcı, olayın intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü.

"KİMSE BU ŞEKİLDE ASAMAZ KENDİNİ"

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, "Bu şekilde kimse asamaz kendini", "Ayaklar yere değerse içgüdüsel olarak ayağa kalkar", "Şüpheli bir durum var" gibi ifadeler dikkat çekti.

"GENÇLER KUMAR VE UYUŞTURUCUNUN KURBANI OLUYOR"

Bazı kullanıcılar ise "Allah ailesine sabır versin" ve "Gençler kumar ve uyuşturucunun kurbanı oluyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Olayla ilgili emniyetin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

