HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Samsun 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 5 Ekim Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 23°C, gece ise 17°C civarında olacak. 6 Ekim Pazartesi günü bulutlu hava ile birlikte hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece 16°C olarak tahmin ediliyor. 7 Ekim Salı günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da iyi bir önlem olur. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği günlerde korunmak gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınız için önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler almak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılarJandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılar
Türkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklamaTürkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.