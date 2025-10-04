Samsun 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 5 Ekim Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 23°C, gece ise 17°C civarında olacak. 6 Ekim Pazartesi günü bulutlu hava ile birlikte hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece 16°C olarak tahmin ediliyor. 7 Ekim Salı günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da iyi bir önlem olur. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği günlerde korunmak gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınız için önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler almak gerekir.