Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Müdürlüğü, akıllı şehir uygulamalarıyla altyapıyı güçlendiriyor

Samsun’da bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst düzeyde kullanan kurumlardan biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Müdürlüğü, altyapı sistemlerini dijital bir platformla yönetiyor. SASKİ tarafından 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda oluşturulan bu sistem, şehrin üç boyutlu koordinat bilgilerini, hava fotoğraflarını, kadastral verileri ve altyapıya dair tüm detayları tek çatı altında topluyor.

SU KAYNAKLARI VE TESİSLER ANLIK TAKİPTE

SASKİ’nin dijital platformu, barajlardan içme suyu hatlarına, terfi merkezlerinden arıtma tesislerine kadar tüm su kaynakları ve tesisleri izleme imkânı sunuyor. Ayrıca, yapımı devam eden hatlar ve saha çalışmalarına dair tüm veriler bu sistemde anlık olarak güncelleniyor. Böylece altyapı süreçleri çok daha kontrollü ve verimli yönetiliyor.

5 GÜÇLÜ UYGULAMA DEVREDE

SASKİ personelinin masaüstü ve mobil cihazlarla erişebildiği CBS platformunda, Altyapı, Yatırım İzleme, Havza, Proje ve Taşınmaz Bilgi Sistemi olmak üzere 5 farklı uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde şehir merkezi ve tesislerin dijital ikizleri oluşturularak projeler daha etkili bir şekilde planlanıyor. Ayrıca, ekiplerin ve yüklenici firmaların çalışmaları anlık olarak takip edilerek yatırım süreçleri hızlandırılıyor ve hata payı en aza indiriliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLAR

Şehrin altyapı yönetiminin dijital platform sayesinde modernize edildiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "SASKİ’nin yeni dijital platformu ile altyapı hizmetlerinde kaliteyi artırıyor, yatırımlarımızı daha hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu sistem, muhtemel arızalara anında müdahale etmemizi sağlarken, altyapı çalışmalarında verimliliği de artırıyor. Hedefimiz, hemşehrilerimize en yüksek kalitede ve kesintisiz hizmet sunmak. 'Daha Hızlı Samsun' vizyonuyla dijital dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)