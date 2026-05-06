Samsun'da akran zorbalığı! Kızın kafasını yerlere vurup feci şekilde darbetti

Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medyada yayılan bir video infial yarattı. Samsun'da 17 yaşındaki kız öğrenci akranları tarafından feci şekilde darbedildi. Kızın kafasını yere vurup defalarca yumruklayan saldırgan, 'Yoruldum' diyerek biraz bekledi ve şiddet olayına devam etti. Olay aynı diğer kız öğrenciler tarafından kayıt altına alındı.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri akran zorbalığı. Her gün onlarca kişi akranları tarafından sözlü ve fiziki zorbalığa maruz kalırken, bunlara bir yenisi Samsun'da eklendi.

AKRAN ZORBALIĞI! 17 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİ FECİ ŞEKİLDE DARBEDİLDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Cemil Meriç Ortaokulu’nda 17 yaşındaki kız öğrenci, akranları tarafından tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi.

KAYIT ALTINA ALDILAR

Korkunç anlar ise yine olay yerinde bulunan diğer öğrenciler tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

ART ARDA YUMRUK VE TOKATLAR SAVURDU

Görüntülerde, bir kız öğrencinin, akranı olan başka bir kız öğrenciyi feci şekilde darbettiği görüldü. Kızın saçlarından tutup sürükleyen saldırgan, o sırada art arda yumruk ve tokatlar savurdu.

KAFASINI YERE VURDU

Hıncını alamayan saldırgan kız, darbettiği kızın kafasını yere vurdu. O sırada darp olayını kayıt altına alan başka bir kız ise "Kafası tak etti" dedi.

"YÜZÜNE TEKME AT"

Aynı kişi "Yüzüne tekme at" diyerek saldırgan arkadaşına komut da verdi. Öte yandan sinkaflı küfürler ise havada uçuştu. İnfial yaratan olaya ise sosyal medyada tepki yağdı.

Öte yandan olayın ardından 2 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatılırken, 2 kişinin de savcılıkta hazır edilmesi istendi.

