HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun'da coğrafi işaretli ürünler 17'ye ulaştı!

Samsun’da coğrafi işaretli ürünler üzerinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Tescilli ürün sayısı 17’ye ulaştı ve 6 ürünün başvuru süreci devam ediyor.

Samsun'da coğrafi işaretli ürünler 17'ye ulaştı!

Samsun, doğası ve tarihi ile ön plana çıkan bir şehir. Coğrafi işaretli ürünler hakkında yapılan çalışmalar ele alındı. Samsun’da tescilli ürün sayısı 17’ye ulaştı.

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 1

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 2

6 ürünün de coğrafi işaret başvuru süreci sürüyor. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda yerel değerlerin korunması hedeflendi.

Tescilli ürün sayısının artırılması ve ekonomik değerlerin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 3

Valilikten yapılan açıklamada, coğrafi işaret sürecinin 2005 yılında başladığı hatırlatıldı. Bafra Pidesi ile başlayan süreç, önemli bir aşamaya ulaştı.

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 4

2025 yılı itibarıyla birçok tescilli ürün belirlendi. Samsun kaz tiridi, Bafra kaymaklı lokumu gibi ürünler bu grupta yer aldı. Diğer ürünler arasında Çarşamba pidesi ve Vezirköprü kilimi gibi seçenekler bulunuyor.

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 5

Toplantıda önemli katılımcılar yer aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut toplantıya katıldı. Diğer katılımcılar arasında İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Ticaret İl Müdürü de vardı.

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 6

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 7

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 8

Samsun da coğrafi işaretli ürünler 17 ye ulaştı! 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandıIsparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı
Teknolojinin başkentinde büyük kaos!Teknolojinin başkentinde büyük kaos!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tarih Samsun Coğrafi işaret kültür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.