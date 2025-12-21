Samsun'da coğrafi işaretli ürünler 17'ye ulaştı!

Samsun, doğası ve tarihi ile ön plana çıkan bir şehir. Coğrafi işaretli ürünler hakkında yapılan çalışmalar ele alındı. Samsun’da tescilli ürün sayısı 17’ye ulaştı.

6 ürünün de coğrafi işaret başvuru süreci sürüyor. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda yerel değerlerin korunması hedeflendi.

Tescilli ürün sayısının artırılması ve ekonomik değerlerin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, coğrafi işaret sürecinin 2005 yılında başladığı hatırlatıldı. Bafra Pidesi ile başlayan süreç, önemli bir aşamaya ulaştı.

2025 yılı itibarıyla birçok tescilli ürün belirlendi. Samsun kaz tiridi, Bafra kaymaklı lokumu gibi ürünler bu grupta yer aldı. Diğer ürünler arasında Çarşamba pidesi ve Vezirköprü kilimi gibi seçenekler bulunuyor.

Toplantıda önemli katılımcılar yer aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut toplantıya katıldı. Diğer katılımcılar arasında İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Ticaret İl Müdürü de vardı.