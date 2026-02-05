Samsun Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu genellikle bulutlu ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında seyredecektir. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7 derecedir. Öğle saatlerinde ise 13 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 11 derece civarında olacaktır. Rüzgar, güney yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Bugünkü hava durumu ılıman ve bulutlu görünmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 12 ile 19 derece arasında değişecektir. 7 Şubat Cumartesi günü ise 11 ile 18 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genel olarak bulutlu kalacaktır. Özellikle 8 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, iklimin ılıman ve bulutlu olacağını, zaman zaman hafif yağmur geleceğini öngörebiliriz.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam serin olabilir. Yanınızda bir mont veya ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, 8 Şubat Pazar günü hafif yağmur beklendiğinden şemsiyenizi yanınıza almanızda yarar var. Genel olarak, Samsun'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki koşullar dışarıda vakit geçirmeye uygun görünüyor.