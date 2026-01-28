HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 28 Ocak 2026 tarihinde hava durumu genel olarak bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 17-18 derece arasında hissedilirken, akşam saatlerinde 14-15 dereceye düşecektir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek; 29 Ocak'ta az bulutlu, 30 Ocak'ta sağanak yağış bekleniyor. 31 Ocak'ta ise sıcaklık 10-11 dereceye gerileyecek. Dışarıda vakit geçirmek için hafif kıyafetler tercih edilebilir.

Samsun Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Samsun'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 17 ile 18 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 dereceye düşecektir. Rüzgar güney yönünden hafif esmektedir. Bu durum, hava koşullarını daha keyifli hale getirecektir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü hava az bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecektir. 30 Ocak Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 17 derece arasında değişecektir. 31 Ocak Cumartesi günü daha soğuk bir hava yaşanacaktır. Gündüz sıcaklık 10 ile 11 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşük olabilir. Özellikle sabahları hafif bir ceket almak faydalıdır. Gündüz hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak mümkündür. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya rüzgarlık almak önemlidir. Bu güzel havalarda dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdüJandarma otoyol kenarındaki kemiklerin izini sürdü
Terör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldıTerör örgütü ateşkes dinlemiyor! Suriye'de siviller öldü: 50 binden fazla kişi mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.