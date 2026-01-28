Samsun Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 17 ile 18 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 dereceye düşecektir. Rüzgar güney yönünden hafif esmektedir. Bu durum, hava koşullarını daha keyifli hale getirecektir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü hava az bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecektir. 30 Ocak Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 17 derece arasında değişecektir. 31 Ocak Cumartesi günü daha soğuk bir hava yaşanacaktır. Gündüz sıcaklık 10 ile 11 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşük olabilir. Özellikle sabahları hafif bir ceket almak faydalıdır. Gündüz hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak mümkündür. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya rüzgarlık almak önemlidir. Bu güzel havalarda dışarıda vakit geçirebilirsiniz.