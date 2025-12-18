Samsun'un 'vergi yüzsüzleri' açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak açıkladığı vergi borçluları listesinde bu yıl Samsun'dan 269 şirket ve kamu kurumu yer aldı.

Vadesi geçmiş borçluları içeren B listesinde Samsun'dan 257 şirket ve bazı kamu kurumları yer alıyor. Bu şirket ve kurumların toplam borcu tam 5 milyar 655 milyon 126 bin 607 TL olarak kayıtlara geçti.

5 MİLYON TL VE ÜZERİ OLAN CEZALAR

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezaları içeren A listesinde toplam 207 milyon 962 bin 915 TL ile 12 şirket kendine yer buldu.

(İHA)

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga ve öncesinde yaşananlar...