Samsun'un 'vergi yüzsüzleri' açıklandı

Vergi borçlularının ifşa edildiği "vergi yüzsüzleri" listesi açıklandı. Samsun'da A listesinde 12, B listesinde 257 şirket ve kamu kurumu devlete olan yaklaşık 5,8 milyar liralık borcu ile göze çarptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak açıkladığı vergi borçluları listesinde bu yıl Samsun'dan 269 şirket ve kamu kurumu yer aldı.

Vadesi geçmiş borçluları içeren B listesinde Samsun'dan 257 şirket ve bazı kamu kurumları yer alıyor. Bu şirket ve kurumların toplam borcu tam 5 milyar 655 milyon 126 bin 607 TL olarak kayıtlara geçti.

5 MİLYON TL VE ÜZERİ OLAN CEZALAR

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezaları içeren A listesinde toplam 207 milyon 962 bin 915 TL ile 12 şirket kendine yer buldu.

18 Aralık 2025
18 Aralık 2025

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga ve öncesinde yaşananlar...

Kaynak: İHA
