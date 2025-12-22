HABER

Samsun’da görünmez kaza: Kepçenin ön yükleyicisinin altında ezilerek hayatını kaybetti

Samsun’da su kanalı çalışması sırasında kepçenin ön yükleyicisinin altında kalan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kibarlar Mahallesi meydana geldi. Kepçe operatörü Serdar Gümüştaş, yol kenarında su kanalı açtığı sırada, yoldan geçen araçlara yol vermek amacıyla kepçenin ön yükleyicisini havaya kaldırdı. Gümüştaş, araçların geçmesinin ardından ön yükleyiciyi indirdiği esnada mahalle sakini Metin İdik (58) kepçenin ön yükleyicisinin altında kaldı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark edip uyarısı üzerine Metin İdik bulunduğu yerden çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin İdik, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak İdik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü Serdar Gümüştaş, Büyüklü Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

