HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Samsun’da İlkadım ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada toplam 20 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkollü içki kullanımının önlenmesine yönelik bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 17 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu 1

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralıYolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı
Antalya’da milyonluk dolandırıcılık operasyonuAntalya’da milyonluk dolandırıcılık operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.