Şanlıurfa 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranının %27 ile %60 arasında değişmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece ise 22°C olması tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece ise 21°C olması bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığının 33°C, gece ise 21°C olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda dinlenmesi gerekmektedir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneş yanığı ve aşırı ısınma risklerini azaltır. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye dikkat etmek ve yeterli uyku almak faydalı olacaktır.