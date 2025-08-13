HABER

Şanlıurfa 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Şanlıurfa'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 24°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine uygun olarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 14 Ağustos Perşembe günü en yüksek sıcaklık 42°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 41°C olarak tahmin ediliyor.

Böylesi yüksek sıcaklıkların hakim olduğu dönemlerde, vatandaşların sağlıklarını korumaları büyük önem taşır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur. Ayrıca, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve serinletici cihazların kullanılması, ortamın daha serin olmasına yardımcı olur. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Bu basit önlemlerle sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

