Şanlıurfa 16 Ekim Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 16 Ekim'den itibaren güneşli bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıklarının 28-30°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden hafif esecek. Haftasonunu kapsayan 19 Ekim'e kadar benzer hava koşulları sürecek. Çiftçiler için tarımsal faaliyetler açısından uygun bir dönem başlayacak. Açık hava etkinlikleri yapabilir, fakat yoğun güneş ışınları nedeniyle gün ortasında gölge alanlarda kalmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için bol su içmeyi unutmayın. İşte detaylar...

Şanlıurfa 16 Ekim Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28-30°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyden hafif bir şekilde esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Ekim Cuma günü bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü ise güneşli hava var. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 19 Ekim Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları bu günde 26°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları tarımsal faaliyetler için elverişli. Çiftçiler bu dönemde sulama ve hasat işlemleri yapabilirler. Ayrıca açık hava etkinlikleri ve piknikler için de uygun bir dönem.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle gün ortasında dışarıda uzun süre kalmamalısınız. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalıdır. Ayrıca bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelisiniz.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Bu dönemi tarımsal faaliyetler ve açık hava etkinlikleri için verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Ancak yüksek sıcaklıklara karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemli.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
