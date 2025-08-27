HABER

Şanlıurfa 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olması bekleniyor.

Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 37°C civarında olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 26°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 37°C, 29 Ağustos Cuma günü ise 36°C civarında olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde hava bunaltıcı olabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilirse vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

