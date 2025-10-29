HABER

Şanlıurfa 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 29 Ekim 2025 tarihinde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarlarında seyretmesi bekleniyor. Doğu yönünden hafif rüzgar esecek. Nem oranları sabah %56, gündüz %34 olarak tahmin ediliyor. 30 ve 31 Ekim tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için sabah veya akşam saatleri öneriliyor. Vücudu susuz bırakmamak için bol sıvı almak önemli. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %56, gündüz %34, akşam %47 ve gece %71 olarak tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25-26°C arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18-19°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğudan esecek. Nem oranı gün boyunca %30 ile %60 arasında değişecek.

Bu dönem, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Bol sıvı almak, vücudu susuz kalmaktan koruyacaktır. Rüzgarın hafif olacağı bu günlerde açık alanlarda ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

hava durumu Şanlıurfa
