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Şanlıurfa'da esrarengiz olay: Sulama kanalında 1 gün arayla ikinci ceset bulundu!

Şanlıurfa'da 1 gün arayla sulama kanalında 2 kişinin cesetleri çıkartıldı. Dün kimliği belirsiz bir kadının ardından bugün sabah saatlerinde 45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. DSİ Sulama kanalında su yüzeyinde bulunan kişinin cesedi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri (ŞUAK) tarafından çıkarıldı.

Şanlıurfa'da esrarengiz olay: Sulama kanalında 1 gün arayla ikinci ceset bulundu!

Şanlıurfa'da dün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin ardından bugün de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

SULAMA KANALINDA 2 CESET

Esrarengiz olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Arama ve Kurtarma (ŞUAK) ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, sudaki cesedi çıkarttı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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Öte yandan dün de aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler, her iki cesetle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Yer: Şanlıurfa! Sulama kanalında kadın cesedi bulundu Yer: Şanlıurfa! Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Sulama kanalı
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