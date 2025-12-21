Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı:1 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı ise kamera yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Ekinyazı kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. Sait B. yönetimindeki minibüs, ara yola dönmeye çalışan 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin’in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Yanlış karar hayatına mal oldu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin hayatını kaybetti. Sürücünün karşıdan gelen minibüsün geçmesini beklemeden ara yola sapmaya çalıştığı gözlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA