HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı:1 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı ise kamera yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Ekinyazı kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi.

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı:1 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı ise kamera yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Ekinyazı kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. Sait B. yönetimindeki minibüs, ara yola dönmeye çalışan 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin’in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Yanlış karar hayatına mal oldu.

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı:1 ölü 1

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin hayatını kaybetti. Sürücünün karşıdan gelen minibüsün geçmesini beklemeden ara yola sapmaya çalıştığı gözlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.