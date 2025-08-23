HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sapanca Gölü’nde 13 kilo sazan yakaladı: Öpüp suya geri saldı

Uzun yıllardır sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan, Sapanca Gölü’nden yaklaşık 17 tane sazan tuttu. Dev sazanları fotoğraflayıp öptükten sonra suya geri bırakan Tarhan, "Yaklaşık 2 ile 13 kilo arasında değişen 17 balık tuttuk. En sevindirici olan ise uzun yıllar sonra Sapanca Gölü’nde yavru balık yakalamamızdı. Bu da popülasyonun sürdüğünü ve yeni balıkların yetiştiğini gösteriyor" dedi.

Sapanca Gölü’nde 13 kilo sazan yakaladı: Öpüp suya geri saldı

Yaklaşık 14 yıldır sportif balıkçılık yapan ve daha öncesinde de Sapanca Gölü’nde tuttuğu balıklarla adından söz ettiren Taha Tarhan, bu kez de devasa boyutta balıklar yakaladı. Gölün kenarına kamp kuran sportif balıkçı, 2 ile 13 kilogram arasında değişen toplam 17 sazan tuttu. Tarhan, tuttuğu balıkları fotoğraf ve videolarını çektikten sonra öperek tekrar suya geri bıraktı. Göldeki popülasyonun sürdüğünü göstere yavru sazanları yakalayabilmenin kendisini daha fazla sevindirdiğini aktaran Taha Tarhan,

"YAKALADIĞIMIZ BALIKLARI ÖPTÜKTEN SONRA TEKRARDAN SUYA GERİ BIRAKTIK"

Sportif balıkçı Taha Tarhan, "2011 yılından beri Sapanca Gölü ile birlikte ülkemizin çeşitli göl ve barajlarında sportif balıkçılık yapmaktayım. Her sene olduğu gibi bu sene de Sapanca Gölümüz bizi balıksız bırakmadı. Son iki senedir gölümüzde sazan yarışmaları bile iptal oluyordu. Yaklaşık 2 kilogramdan, 13 kilograma kadar toplam 17 balık tuttuk. Burada bizi en çok sevindiren durum ise yakaladığımız büyük balıklar yerine yavru balıklar oldu. Çünkü Sapanca Gölü’nde uzun yıllar sonra yavru, birkaç sene önce doğmuş olan balıklar tutmuş olduk. Yani bu durum da bize popülasyonun sürdüğünü, yavru balıkların yetiştiğini gösteriyor. Yakaladığımız tüm balıkları öptükten sonra tekrardan doğal yaşam alanlarına geri bıraktık, çünkü biz bunu spor amaçlı yapıyoruz" dedi.

"GÖLÜMÜZÜN SUYUNU DİKKATLİ KULLANMAZSAK TEHLİKE BÜYÜYOR"

Yaşanan kuraklık sebebi ile gölün su kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çeken Tarhan, "Gölümüzden sadece insanlar değil, tüm canlılar faydalanıyor. Uzun bir süre daha Sakarya için yağış göstermiyor, maalesef gölümüz için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Bu sebeple suyu israf etmeden çok iyi kullanmamız gerekiyor" çağrısında da bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kentimizde termometreler 55 dereceyi gösterdi! Sokaklar boş kaldıBir kentimizde termometreler 55 dereceyi gösterdi! Sokaklar boş kaldı
Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara yeni cezalar geliyor!Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara yeni cezalar geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Bakanlık duyurdu! Krema kelimesi yasaklandı

Bakanlık duyurdu! Krema kelimesi yasaklandı

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.