Saraçhane'de İmamoğlu protestosu! Öğrenciler ve polis arasında anlaşma: Barikatlar kaldırıldı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İmamoğlu'na destek gösterileri ise İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de günlerdir devam ediyor. Gösterilerde zaman zaman gerginlik yükselirken polis de müdahalede bulunuyor.

SARAÇHANE'YE GELDİLER

Bugün de Saraçhane'de toplanma için çağrı yapılmıştı. İstanbul'da farklı noktalarda toplanan öğrenciler yürüyerek Saraçhane'ye geldi.

BARİKATLAR KALDIRILDI

Birgün'ün haberine göre Saraçhane'nin aşağısında çatışmaların yapıdığı Bozdoğan Kemeri'nin birkaç yüz metre önüne konan polis barikatları kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER VE POLİS ARASINDA ANLAŞMA

Öğrenciler, polis kontrolünde Bozdoğan Kemeri önüne kadar geldi. Öğrenciler ile polis arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak cisim atılmaması ve buna karşılık gaz sıkılmaması üzerine anlaşma yapıldı.

Kemer'in tam önündeki barikat ise duruyor.