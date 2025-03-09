HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sarı halile nedir, nasıl kullanılır? Sarı halile ile kara halile arasındaki fark

Sarı halile nedir, nasıl kullanılır? Sarı halile ile kara halile arasındaki fark

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.03.2025 20:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan çeşitli bitkiler, meyveler ya da otlar alternatif tıpta yeri bulunan ve çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde yararlanılan ürünlerdir. Uzman bir doktor onayı ile günümüzde de bazı rahatsızlıklar için kullanılabilmektedir.

Sarı halile nedir, nasıl kullanılır? Sarı halile ile kara halile arasındaki fark

Kökeninin Hindistan’a dayalı olduğu bilinen ayurveda, binlerce yıldır kullanılan bir doğal şifa sistemi olarak bilinir. İnsan vücudunu zinde ve sağlıklı tutmaya yardımcı olduğu kabul edilen ayurveda, çeşitli hastalıkların farklı aşamalarında tercih edilebilir. Ayurveda bitkileri arasında yer alan ve sağlık sorunlarının çözümlerinde işe yaradığı kabul edilen bitkilerden biri de sarı halile adı verilen bitkidir.

Sarı halile nedir?

Combretaceae ailesine ait bir bitki olan sarı halile, yaklaşık olarak 250 kadar türü bulunan, Latince adı terminalia chebula olan bir bitkidir. Geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde kullanılan bir ayurveda bitkisi olduğu bilinir.

Doğu Hindistan kökenli olan sarı halile bitkisi sert, iğe benzer, kokusuz, 2 ya da 4 cm boyutlarındadır. Genel olarak Hindistan’da ve çevresinde görülmekte, sıcak iklimlere sahip olan bazı ülkelerde de yetiştirilebilmektedir.

Sarı halile nasıl kullanılır?

Sarı halile bitkisi çeşitli formlarda kullanılır. En yaygın kullanımı toz halindedir. Dövülüp toz formuna getirilen sarı halile bitkisi daha sonra kahveye karıştırılarak yutulabilir. Doktora danışılmadan kullanılmaması gereken sarı halile bitkisinin aç karnına tüketildiğinde ishale iyi geldiği bilinmektedir.

Yemeklere eklenebilen, sıcak su ile karıştırılarak da tüketilebilen sarı halile bitkisini kara halile bitkisinden ayıran çok belirgin farklar vardır. Başat farkları da etki alanlarıdır. Örnek olarak sarı halile ishali durdururken kara halile bitkisi kabızlığı giderir. Ayrıca tatları ve kokuları da birbirlerinden farklıdır. Sarı halile ile kara halile arasındaki farkların biri de güç ve temizliktir. Kara halile vücuda güç sağlarken sarı halile vücuttaki toksinleri temizler.

Sarı halile bitkisinin iyi geldiği durumlardan ve faydalarından bazıları şunlardır:

  • Dalak ağrılarını dindirir.
  • Mideyi güçlendirir.
  • İshali önler.
  • Safrayı söktürür.
  • Sıtmaya karşı kullanılır.
  • Sivilce ve yaralara iyi gelir.
  • Yaşlanma etkilerini azaltır.
  • Kanı temizler.
Geleceğin enerjisi ne olacak?Geleceğin enerjisi ne olacak?
Bir meslekten öte, adanmışlık hikayesidirBir meslekten öte, adanmışlık hikayesidir
Anahtar Kelimeler:
faydaları faydaları nelerdir sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho maç sonunda Galatasaray'ı hedef aldı! Sosyal medyada taraftarlar tepki gösteriyor...

Jose Mourinho maç sonunda Galatasaray'ı hedef aldı! Sosyal medyada taraftarlar tepki gösteriyor...

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Cezaevinde salgın alarmı: Ambulanslar çağrıldı!

Cezaevinde salgın alarmı: Ambulanslar çağrıldı!

Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Mansur Yavaş’tan ‘kimsenin yedeği değilim’ çıkışı!

Mansur Yavaş’tan ‘kimsenin yedeği değilim’ çıkışı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.