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Sarıyer'de özel okul sahibi, idari işler müdürünü silahla yaraladı

İstanbul Sarıyer'de bir özel okul sahibi, alacak verecek yüzünden tartıştığı okulun idari işler müdürünü silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan okul sahibi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıyer'de özel okul sahibi, idari işler müdürünü silahla yaraladı

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okul sahibi Can O. (59) ile Okulun İdari İşler Müdürü Gülcan K. (36) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada okul sahibi Can O., idari işler müdürü Gülcan K.'yi silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan Gülcan K., yardım istedi. Can O., ise olay yerinden kaçtı.

Sarıyer de özel okul sahibi, idari işler müdürünü silahla yaraladı 1

SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, Sarıyer Asayiş Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sarıyer de özel okul sahibi, idari işler müdürünü silahla yaraladı 2

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı okul
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