Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü... İran ABD kıyılarına saldırı mı başlattı?

21.45

ABD'YE İHA SALDIRISI İDDİASI: KASITLI PANİĞE SEVK EDİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın misilleme olarak ABD’nin batı kıyıları açıklarından bir gemiden ülke sınırlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirilebileceğine yönelik iddiaları yalanladı. ABD basınında yer alan ve FBI’ın uyarıda bulunduğu iddiasına ilişkin Leavitt, "İran’dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve hiçbir zaman da bulunmadı" dedi. Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Bu açıklama, yalan bilgi yayması ve Amerikan halkını kasıtlı olarak paniğe sevk etmesi nedeniyle geri çekilmelidir. Haberin, California eyaletindeki yerel bir polis teşkilatına gönderilen tek bir doğrulanmamış e-postaya dayanarak hazırlandığı görülüyor. E-postanın içinde bile söz konusu bilginin doğrulanmamış bir istihbarata dayandığı belirtilmesine rağmen bu önemli ayrıntı kasıtlı olarak görmezden gelindi" dedi.