Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü... İran ABD kıyılarına saldırı mı başlattı?

Son dakika: Savaşta 14. gün yaşanırken en hareketli günlerden biri de geride kaldı. İran'ın gönderdiği İHA'lar nedeniyle birçok ülke hava savunma sistemini devreye aldı. İran'ın ABD kıyılarına yönelik saldırı başlattığı iddiası bir anda gündem yaratırken; saldırıya uğradığı iddia edilen yeni dini lider Mücteba Hamaney'in ilk mesajı yayınlandı. Irak'ta ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düştü. İşte savaşta dakika dakika yaşananlar...
06.00
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı ifade edildi. İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı. İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.
05.55
Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Gruptan yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı
05.15
İtalya dron saldırısının ardından Erbil’deki bir askeri üsten tüm personelini geçici olarak geri çektiğini açıkladı.
05.15
Irak'ın kuzeyindeki Erbil kenti'nin Mahmur bölgesinde Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne dron saldırısı düzenlendi. Bir Fransız askeri öldü, çok sayıda asker de yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "askerlerimize yapılan saldırı kabul edilemez" dedi. İran yanlısı silahlı grupların saldırısında, bir Fransız helikopterinin imha edildiği de belirtiliyor.
04.30
İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.
04.00
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava sahasına giren 35 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Açıklamada, imha edilen 35 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
03.45
İran silahlı kuvvetleri tarafından İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği ve bu saldırıların birkaç saat süreceği belirtildi.
03.00
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti. Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.
02.00
Irak Kürdisan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Havalimanına yönelik saldırının ardından bölgede iki şiddetli patlama meydana geldi.
01.30
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.
21.45
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın misilleme olarak ABD’nin batı kıyıları açıklarından bir gemiden ülke sınırlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirilebileceğine yönelik iddiaları yalanladı. ABD basınında yer alan ve FBI’ın uyarıda bulunduğu iddiasına ilişkin Leavitt, "İran’dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve hiçbir zaman da bulunmadı" dedi. Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Bu açıklama, yalan bilgi yayması ve Amerikan halkını kasıtlı olarak paniğe sevk etmesi nedeniyle geri çekilmelidir. Haberin, California eyaletindeki yerel bir polis teşkilatına gönderilen tek bir doğrulanmamış e-postaya dayanarak hazırlandığı görülüyor. E-postanın içinde bile söz konusu bilginin doğrulanmamış bir istihbarata dayandığı belirtilmesine rağmen bu önemli ayrıntı kasıtlı olarak görmezden gelindi" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum