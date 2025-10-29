HABER

Şener Üşümezsoy canlı yayında sinirlendi! Israrın ardından 'Yahu yeter be' diyerek bağırdı

Depremlerin öncesinde ve sonrasında söyledikleriyle gündemden düşmeyen Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son olarak canlı yayındaki çıkışıyla adından söz ettirdi. Canlı yayında, Serkan Fıçıcı'nın sorusuna sinirlenen Üşümezsoy önce, "Siz şurada olmasanız daha iyi" dedi ardından ise sinirlenerek, "Yahu yeter be" diye bağırdı. Gerginlik sonrası canlı yayına reklam arası verildi.

Ufuk Dağ

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında Sındırgı depremine dair yaptığı değerlendirmede, "Güney Marmara fayı 6,5 ile 7,0 arasında deprem üretebilir. Çınarcık üzerindeki faylar tarihte 5 defa kırıldı. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor." dedi.

'DEPREM BEKLENİYOR MU?' SORUSUNA SİNİRLENDİ

Üşümezsoy'un bu tespiti üzerine Gazeteci Serkan Fıçıcı, İstanbul'da bir deprem beklenip beklenmediğine dair bir soru yöneltti.

"YAHU YETER BE" ÇIKIŞI

Üşümezsoy'un "O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun," yanıtına rağmen Fıçıcı ısrarlı sorusuna devam etti. Sonrasında Üşümezsoy, "Siz şurada hiç olmazsanız daha iyi. Şurada 10 milyon kişi bizi izliyor. Ama sen burada benim dakikamı alarak insanlarla bağımı koparıyorsun." dedi. Ardından Fıçıcı kendini bir kez daha ifade etmeye çalışırken Üşümezsoy bu kez "Yahu yeter be" diyerek bağırdı.

REKLAMA GİDİLDİ

Gerginliğin ardından programın sunucu Göksu Öngören Özgür reklam arası verdi. Reklam dönüşünde Şener Üşümezsoy'un stüdyoda olmadığı görüldü.

