Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.58’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede bu depremden 1 dakika sonra 3.0 ve yine 1 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bölge beşik gibi sallanırken, bu depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan sarsıntının ardından ise gözler bir kez daha uzman isimlere çevrili Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şunları söyledi:

YENİ BİR DEPREM OLACAK MI?

“Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.”

"SON DEPREMDE 20 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI"

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini hatırlattı. Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini vurguladı.