HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Düzce, İstanbul ve Balıkesir depremlerini önceden tahmin etmesiyle adından daha da söz ettiren Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir depremi sonrası ilk açıklama geldi. Vatandaşların yüreğine su serpen Üşümezsoy bölgeyle ilgili uyarısını uzun vadede yaptı. Yaşanan depremleri ise 'doğal' olarak yorumladı.

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama
Ufuk Dağ

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.58’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede bu depremden 1 dakika sonra 3.0 ve yine 1 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bölge beşik gibi sallanırken, bu depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Şener Üşümezsoy dan yeni bir deprem olacak mı? sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama 1

ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan sarsıntının ardından ise gözler bir kez daha uzman isimlere çevrili Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şunları söyledi:

YENİ BİR DEPREM OLACAK MI?

“Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.”

Şener Üşümezsoy dan yeni bir deprem olacak mı? sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama 2

"SON DEPREMDE 20 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI"

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini hatırlattı. Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!
Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklamasıBakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"

Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Galatasaray Kayseri'de farka koştu...

Galatasaray Kayseri'de farka koştu...

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.