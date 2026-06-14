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Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan 3’üncü sanayi sitesi arkasında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü motosikleti bulunduğu yerde bırakırken, araç bir anda alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın devam ederken araçların motosikletin yanından geçmesi faciaya davetiye çıkardı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü 1

Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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