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Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırda bulunan 3 kişi yaralandı.

Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı

Batman-Siirt kara yolunun Gürgöze köyü mevkisinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı 1

Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı 2

Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı 3

Siirt’te tır devrildi: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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