Sincik’te kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Sincik’te kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Sincik’te kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü 1

Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntülerde oluştu. İlçede ulaşımın aksamaması için iş makineleri tarafından kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe merkezinde kar kalınlığı birkaç santime ulaşırken yüksek kesimlerde ise 10 santime kadar ulaştı. İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sincik’te kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü 2

Kaynak: İHA

Adıyaman
