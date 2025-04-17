Sırrı Süreyya Önder kızı yanına girdiğinde tepki verdi! Doktoru son durumunu açıkladı... Duygusal mesaj

TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, önceki gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.
Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona erdi. Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırıldı.
Son olarak Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.
Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.' dedi.
Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.
Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.
Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.
Ha gayret baba, hani Cano'yu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."
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