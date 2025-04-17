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Sırrı Süreyya Önder kızı yanına girdiğinde tepki verdi! Doktoru son durumunu açıkladı... Duygusal mesaj

Kalp rahatsızlığı yaşayan Sırrı Süreyya Önder salı gecesi hastaneye kaldırılmıştı. 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder için çok sayıda siyasi ve sanatçı hastaneye akın etti. Öte yandan doktoru Önder'in son durumunu açıkladı. Kızının yanına girdiğinde tepki verdiğini söyleyen doktor risk durumunun devam ettiğini belirtti. Öte yandan Önder'in kızının duygusal mesajı da gündem oldu.

Sırrı Süreyya Önder kızı yanına girdiğinde tepki verdi! Doktoru son durumunu açıkladı... Duygusal mesaj
Ufuk Dağ

TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, önceki gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.

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HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona erdi. Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

"KIZI YANINA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"

Son olarak Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.

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"BUNLAR İYİ ŞEYLER AMA..."

Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.' dedi.

ÖNDER'İN KIZINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.

Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

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"HA GAYRET BABA..."

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.

Ha gayret baba, hani Cano'yu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu
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