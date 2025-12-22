HABER

Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Olay 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

