SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi

Son dakika: ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu 48 üst düzey ismin öldürüldüğü saldırılar sonrası misilleme harekatına başlayan İran, ABD-İsrail operasyonuna destek veren körfez ülkelerini roket yağmuruna tuttu. İsrail ordusu da Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü. Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti. Öte yandan İsrail de Lübnan'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'dan da yeni açıklamalar geldi. İşte dakika dakika savaşta son durum...
07.15
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'nde kamikaze dron kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, patlamaya bir dronun neden olduğunu bildirirken üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve alanda bulunan uçakların önleme maksatlı havalandığı öğrenildi. GKRY yetkilileri, patlamanın kısmi hasara neden olduğunu ve bölgede can kaybı yaşanmadığını belirtti. Adanın en güneyinde konuşlu Akrotiri, İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük üssü durumunda.
06:55
İsrail ve ABD güçlerinin saldırılarına karşılık İran'ın ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine yönelik misillemeleri de sürüyor. Kuveyt'te siren ve kuvvetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.
06:00
İran basını İsrail'in sabahın ilk saatlerinde yeni bir saldırı dalgası başlattığını, Tahran ve Kerec başta olmak üzere birçok kentte şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi.
05:00
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
04:50
Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurduklarını açıkladı. İsrail ordusu ilerleyen dakikalarda Beyrut'ta önemli bir Hizbullah komutanını vurduklarını iddia etti. ordu ayrıca Lübnan'daki çok sayıda bölge için tahliye uyarısı yaptı.
04:10
İngiltere Savunma Bakanlığı; İran'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Ağrotur Hava Üssü'ne yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Bu gelişme, İngiltere'ninin üslerini kullanıma açması kararından birkaç saat sonra geldi.
04:00
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Selman Sanayi Sitesi'nin hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.
03:34
İsrail, Lübnan topraklarından ateşlenen roketleri gerekçe göstererek yeni saldırı başlattı. İsrail ordusu Lübnan'daki hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.Beyrut'ta patlama sesleri duyulurken, Lübnan Hizbullahı İsrail'(e yönelik roket saldırılarını üstlendi.
02:45
Gece saatlerinde İran'dan ateşlenen füzenin Kudüs'te bir caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.Füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.
02:30
ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısına ilişkin "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.Sosyal medya hesabından 6 dakikalık bir video paylaşan Trump, İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savundu. Şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret eden ABD Başkanı "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
02:15
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'i hedef alan roketler fırlatıldığını açıkladı. Roketler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çalıyor. Bu roketler ikinci günü geride kalan İran savaşında Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik yapılan ilk saldırı özelliğini taşıyor.
23:20
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini söyledi. Trump, "Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donatılmış İran rejimi her Amerikalı için tehdit olacaktır. Devrim Muhafızlarını, İran ordusunu ve polisini silah bırakmaya çağırıyorum. Aksi halde ölümle yüzleşecekler. Askeri operasyonlar tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edecek." dedi. İranlılara seslen Trump, "Amerika sizinle birlikte. İranlılara bu anı değerlendirme ve ülkelerini geri alma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
