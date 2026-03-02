SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi

02:30

TRUMP: DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR, BU İŞ BÖYLE

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısına ilişkin "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.Sosyal medya hesabından 6 dakikalık bir video paylaşan Trump, İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savundu. Şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret eden ABD Başkanı "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.