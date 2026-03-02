HABER

Kapat
SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi

Son dakika haberi: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası başlayan çatışmalarda 3. güne girilirken, savaş giderek yayılıyor. Son olarak Lübnan'dan İsrail'e yönelik roketler fırlatıldığı belirtildi. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın öldürülmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yeni liderlerinin kendisi ile konuşmak istediğini söyledi. 48 üst düzey ismi öldürdüklerini belirten Trump, İran halkına da çağrı yaptı.

Devrim Karadağ

Son dakika: ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu 48 üst düzey ismin öldürüldüğü saldırılar sonrası misilleme harekatına başlayan İran, ABD-İsrail operasyonuna destek veren körfez ülkelerini roket yağmuruna tuttu. İsrail ordusu da Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü. Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti. Öte yandan İsrail de Lübnan'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'dan da yeni açıklamalar geldi. İşte dakika dakika savaşta son durum...

07.15

GÜNEY KIBRIS'TAKİ İNGİLTERE ÜSSÜNDE PATLAMA SESLERİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'nde kamikaze dron kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, patlamaya bir dronun neden olduğunu bildirirken üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve alanda bulunan uçakların önleme maksatlı havalandığı öğrenildi. GKRY yetkilileri, patlamanın kısmi hasara neden olduğunu ve bölgede can kaybı yaşanmadığını belirtti. Adanın en güneyinde konuşlu Akrotiri, İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük üssü durumunda.

06:55

KUVEYT'TE SİREN VE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İsrail ve ABD güçlerinin saldırılarına karşılık İran'ın ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine yönelik misillemeleri de sürüyor. Kuveyt'te siren ve kuvvetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi 1

06:00

TAHRAN VE KEREC'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran basını İsrail'in sabahın ilk saatlerinde yeni bir saldırı dalgası başlattığını, Tahran ve Kerec başta olmak üzere birçok kentte şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi 2

05:00

İSRAİL'DEN 50 KÖYE TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi 3

04:50

İSRAİL: ÖNEMLİ BİR HİZBULLAH KOMUTANINI VURDUK

Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurduklarını açıkladı. İsrail ordusu ilerleyen dakikalarda Beyrut'ta önemli bir Hizbullah komutanını vurduklarını iddia etti. ordu ayrıca Lübnan'daki çok sayıda bölge için tahliye uyarısı yaptı.

04:10

İNGİLTERE: KIBRIS'TAKİ ÜSSE YÖNELİK SALDIRIYA KARŞILIK VERİYORUZ

İngiltere Savunma Bakanlığı; İran'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Ağrotur Hava Üssü'ne yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Bu gelişme, İngiltere'ninin üslerini kullanıma açması kararından birkaç saat sonra geldi.

04:00

BAHREYN HEDEF ALINDI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Selman Sanayi Sitesi'nin hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

03:34

İSRAİL, LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail, Lübnan topraklarından ateşlenen roketleri gerekçe göstererek yeni saldırı başlattı. İsrail ordusu Lübnan'daki hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.Beyrut'ta patlama sesleri duyulurken, Lübnan Hizbullahı İsrail'(e yönelik roket saldırılarını üstlendi.

02:45

İRAN FÜZESİ KUDÜS'TE YOLA DÜŞTÜ: 6 YARALI

Gece saatlerinde İran'dan ateşlenen füzenin Kudüs'te bir caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.Füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi 4

02:30

TRUMP: DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR, BU İŞ BÖYLE

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısına ilişkin "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.Sosyal medya hesabından 6 dakikalık bir video paylaşan Trump, İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savundu. Şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret eden ABD Başkanı "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi 5

02:15

LÜBNAN TOPRAKLARINDAN İSRAİL'E İLK SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'i hedef alan roketler fırlatıldığını açıkladı. Roketler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çalıyor. Bu roketler ikinci günü geride kalan İran savaşında Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik yapılan ilk saldırı özelliğini taşıyor.

23:20

TRUMP: OPERASYON 4 HAFTA SÜREBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini söyledi. Trump, "Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donatılmış İran rejimi her Amerikalı için tehdit olacaktır. Devrim Muhafızlarını, İran ordusunu ve polisini silah bırakmaya çağırıyorum. Aksi halde ölümle yüzleşecekler. Askeri operasyonlar tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edecek." dedi. İranlılara seslen Trump, "Amerika sizinle birlikte. İranlılara bu anı değerlendirme ve ülkelerini geri alma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşı yayılıyor! Bir ülkeden daha füzeler ateşlendi 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Ben Hollandalı Özgür” diyerek aramış!“Ben Hollandalı Özgür” diyerek aramış!
ABD savaş uçağı için 'düşürüldü' iddiası!ABD savaş uçağı için 'düşürüldü' iddiası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere İran İsrail Lübnan ABD Amerika Birleşik Devletleri son dakika savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.