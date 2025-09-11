HABER

Son dakika | AYM'den Mehmet Murat Çalık kararı! Talebi değerlendirildi

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tahliye talebini reddetti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklu yargılanmaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart'ta "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İzmir'deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık'ın rahatlanması üzerine 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne yatışı yapılmıştı.

ATK, Çalık'ın durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olup olmadığına ilişkin değerlendirmeyi Çalık'tan yeniden alınacak kemik iliği patolojisi ile gerekli tetkik ve işlemlerin ardından hazırlanacak sağlık kurulu raporu sonrasında yapacağını bildirmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mehmet Murat Çalık
