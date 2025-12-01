Son dakika | İki kardeşi hastanelik eden pitbull da sahibi de parmaklıklar arkasında

Son dakika haberi: Etimesgut'ta pitbull cinsi bir köpeğin iki kardeşe saldırmasıyla ilgili gelişme yaşandı. Köpeğin sahibi ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı. Köpek ise karantinaya alınacak.

KOMŞUNUN PİTBULL'U SALDIRMIŞTI

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında olayı "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anneleriyle birlikte evlerine dönen yavrularımıza komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı" diyerek hatırlattı.

KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli şahsın gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandığını duyurdu.

PITBULL KARANTİNAYA ALINACAK

Köpek ise karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edildi.

Bakan Yerlikaya yaralanan kardeşlere acil şifalar dileyerek paylaşımını noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün akşam Ankara’nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesinde meydana geldi. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları E. ve kızları D.’ye, karşı dairelerindeki pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce E.'nin yüzüne, ardından D.'nin göğsüne saldırarak yaraladı.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik ekiplerince yakalanan pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.E., gözaltına alınmıştı.

"KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ"

Baba Adem Öztürk, ailesi ile birlikte pazar alışverişi yapmaya gittiğini ve eve dönünce ailesini kapının önünde bıraktığını söyledi. Arabasını park edip ailesinin yanına gideceğini belirten Öztürk, “Onlar içeri girip asansöre binmişler. Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi. Şu an hastanedeler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat ben bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyorum” demişti.

"KÖPEĞİ ORTADAN KAYBETMİŞLER"

Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi tarafından kaçırıldığını söyleyen Öztürk, “Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımın yaralı yüzüne bakamıyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece de bakamayacağım. Lütfen bize yardım edin” diye konuşmuştu.