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SON DAKİKA! İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu: Bir kez daha dumanlar yükseliyor

13 Haziran'da başlayan İsrail-İran savaşının beşinci günü de yine karşılıklı saldırı ve tehditlerle geçiyor. İran gece yarısı İsrail'i bombalayacağını duyurmuştu. İsrail bombaları engelledi. Sabah saatlerinde ise bu kez Tahran'dan dumanlar yükseldi. 3 noktanın hedef alındığı belirtildi. Trump'ın çağrısı ise tansiyonu bir kez daha yükseltti. İşte savaşın 5. gününde yaşanan tüm detaylar...

SON DAKİKA! İsrail-İran savaşı büyüyor! İki ülkede birbirine aynı uyarıda bulundu: Bir kez daha dumanlar yükseliyor
Ufuk Dağ

Dünya gözünü bir kez daha Orta Doğu'ya çevirdi. 13 Haziran'da İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucunda savaşın fitili bir kez daha ateşlendi. İran da İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık verdi. İki ülkede de hem sirenler çaldı hem dumanlar yükseldi. İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrılarını yeniliyor. Bunun yanında iki ülkede birbirini toprakları terk etmeleri konusunda uyarıyor.

Gerilimin tavan yaptığı bölgede dakika dakika yaşananlar;

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06.00

TAHRAN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

İran medyasına göre İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki üç noktayı hedef aldı. Hedef alınan bölgelerde ne olduğu açıklanmadı.

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05.30

"İRAN FÜZELERİ ENGELLENDİ"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada 3 ila 5, ikinci dalgada ise 1 füzenin ateşlendiğini aktardı. İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.

02.12

TRUMP: HERKES İRAN'I TAHLİYE ETMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak İran’ın başkenti Tahran’ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamasında Trump, "İran’ın anlaşmaya imza atması gerekiyordu. Onlara imzalamalarını söyledim. Çok yazık oldu ve birçok insan kaybedildi. Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes, Tahran’ı acilen tahliye etmeli" diye yazdı.

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01.34

"GECE BOYUNCA VURACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9’uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.

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01.20

TRUMP'TAN İRAN'A UYARI

G7 Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik mesajlarında sert bir ton benimsedi. "İran’a 60 gün verdik, hayır dediler imzalamazlarsa başka yollar devreye girer" diyen Trump, İsrail ile koordineli hareket ettiklerini ve nükleer silahların asla kabul edilmeyeceğini vurguladı. Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile ise kapsamlı bir ticaret anlaşması imzaladı.

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01.16

İRAN YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İran devlet televizyonu, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Hayfa şehrini hedef alan yeni bir insansız hava aracı ve füze dalgası ile saldırı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv’de hava saldırısı sirenlerinin çaldığı kaydedildi. Tahran’ın Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alan saldırıya ilişkin açıklamasının ardından İsrail ordusu da İran’dan füzeler atıldığının tespit edildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş trump
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