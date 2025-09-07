Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir'de de hissedildi! AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Saat 12:35'te İstanbul'da deprem hissedildi. Depremin Çanakkale, Balıkesir'de de hissedildiği öğrenildi.

Sarsıntının kısa sürdüğü belirtildi.

AFAD DUYURDU: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ 4,9

AFAD depremin ayrıntılarını duyurdu. Buna göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi.

7.72 km derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4,9 olarak açıklandı.

3 DAKİKA SONRA TEKRAR SALLANDI

Saatler 12:38'i gösterdiğinde yine Sındırgı merkez üslü bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre bu depremin büyüklüğü ise 3,4 olarak kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...