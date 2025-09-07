HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir'de de hissedildi! AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: İstanbul, Çanakkale, İzmir, Balıkesir'de hissedilen bir deprem oldu. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. AFAD'dan gelen açıklamaya göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, büyüklüğü ise 4.9. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından saha taramalarına derhal başlandığını duyurdu.

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir'de de hissedildi! AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Saat 12:35'te İstanbul'da deprem hissedildi. Depremin Çanakkale, Balıkesir'de de hissedildiği öğrenildi.

Sarsıntının kısa sürdüğü belirtildi.

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir de de hissedildi! AFAD duyurdu: Balıkesir de 4,9 büyüklüğünde deprem 1

AFAD DUYURDU: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ 4,9

AFAD depremin ayrıntılarını duyurdu. Buna göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi.

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir de de hissedildi! AFAD duyurdu: Balıkesir de 4,9 büyüklüğünde deprem 2

7.72 km derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4,9 olarak açıklandı.

Son dakika | İstanbul, Çanakkale, İzmir de de hissedildi! AFAD duyurdu: Balıkesir de 4,9 büyüklüğünde deprem 3

3 DAKİKA SONRA TEKRAR SALLANDI

Saatler 12:38'i gösterdiğinde yine Sındırgı merkez üslü bir deprem daha oldu. AFAD'ın verilerine göre bu depremin büyüklüğü ise 3,4 olarak kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar varŞanlıurfa'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir İstanbul Sındırgı Ali Yerlikaya afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.