HABER

Kapat
SON DAKİKA | Netanyahu'dan kaos çağrısı! Dünyaya seslendi: "Zamanı geldi"
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Dünya

Son dakika haberi: Orta Doğu'yu yangın yerine çevirip tüm dünyayı tedirgin eden savaşta 23. güne girildi. Dimona ve Arad'a yoğunlaşan saldırılar nedeniyle İsrail dün zor bir akşam geçirirken Netanyahu dünya liderlerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu. İran ise İsrail ve ABD'nin saldırılarında 210 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Dünyanın gözü kulağı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaştan gelen haberlerde. ABD'nin kara harekatı planını değerlendirdiği, İsrail'in bu konuda baskı uyguladığı iddiaları gündeme gelirken İran iki ülkeye de meydan okudu. İsrail, dün İran'ın Arad ve Dimona'ya yönelik saldırılarıyla ağır yara aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke liderlerine "sürece katılma" çağrısıyla dikkat çekti.

İşte savaşta yaşanan dikkat çekici son gelişmeler:

22.03.2026 - 16:25

İRAN: KARA HAREKATINA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Kerimi, muhtemel bir kara harekatına karşı birliklerin en üst düzeyde hazır olduğunu belirterek, "Herhangi bir saldırgan girişim, güçlü bir yanıtla karşılık bulacak ve her düzeydeki saldırgana yönelik müdahale son derece hızlı ve sert olacaktır" dedi.

22.03.2026 - 16:20

İRAN KAHREDEN BİLANÇOYU AÇIKLADI

İran Sağlık Bakanı Zaferkendi: "ABD-İsrail saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti, 1510 çocuk yaralandı; 300 sağlık merkezi hasar gördü, 30 ambulans kullanılamaz halde geldi."

22.03.2026 - 16:18

İNGİLTERE'DEN İSRAİL YANITI

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, İsrail ordusunun İran'da Londra, Paris ve Berlin'i vurabilecek balistik füzeler bulunduğu yönünde yaptığı açıklamalarla ilgili, "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok." diye konuştu.

16:12

NETANYAHU: ARTIK DİĞER LİDERLER DE KATILMALI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu. Netanyahu, ABD ve İsrail’in tüm dünya için çalıştığını öne sürerek, “Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, “Artık harekete geçme zamanı” dedi.

Netanyahu açıklamasında, İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu bildirdi. Bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının rejimi devirmesi için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu aktaran Netanyahu, “İlk hedefle ulaşma konusunda ciddi bir mesafe kaydettik. İkinci amaca da ulaşmayı umuyoruz. Başkan Trump tam olarak ne yaptığını biliyor ve ne yaparsak yapalım, birlikte ve mümkün olduğunca gizlilik içinde yapıyoruz” diye konuştu.

22.03.2026 - 16:19

İSRAİL, LÜBNAN'I HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki en önemli geçiş noktası olan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı.

22.03.2026 - 16:24

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye yaptığı ziyarette Tahran yönetimine tehditler savurdu.
Bakan Katz, ABD ile saldırılar düzenledikleri İran'ın dün geceki misillemesine atıfla, "Eğer bu devam ederse, İran'ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek." ifadesini kullandı.
İran’ın yerleşimleri hedef aldığını iddia eden Katz, bunun Tel Aviv yönetimi üzerinde iç kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla yapıldığını savundu.

22.03.2026 - 16:23

NETANYAHU: ZOR BİR AKŞAM GEÇİRDİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin isabet ettiği Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi. Netanyahu, “Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik. Bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatını verdim. Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma ekiplerini güçlendiriyorum. Herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Her cephede saldırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

08.57

İSRAİL'DEN DİMONA VE ARAD HAMLESİ

İsrail basını, İsrail ordusunun, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ile Dimona'ya isabet eden füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.