SON DAKİKA | "Savaş daha da sertleşir" deyip rest çekti! ABD'den "İran'da kara harekatı" çıkışı
Son dakika haberi: Orta Doğu'daki gerginliğin merkezine Hürmüz Boğazı yerleşti. İran'ın kapatarak ve mayın döşemekle gözdağı verdiği boğazın açılması için ABD'den de tehditler geliyor. ABD Savaş Bakanı Hegseth, "İran anlaşma istemezse savaş daha sert devam edecek" derken kara harekatı olasılığına da değindi. İsrail ise Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İşte savaştaki son gelişmeler...

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD/İsrail - İran savaşında sıcak gelişmeler devam ediyor. Bir yanda İsrail'in Lübnan'a kara harekatı her geçen gün yoğunlaşırken diğer yanda ABD ile İran arasında ateşkes ihtimalleri tartışılıyor.

16:30

SAVAŞ BAKANI: İRAN ANLAŞMAZSA SAVAŞ SERTLEŞECEK

ABD Savaş Bakanı Hegseth'ten dikkat çeken açıklamalar geldi: Trump, İran’la anlaşma istiyor, "Önce ABD, önce barış" diyor. Biz anlaşmaya varmayı tercih ediyoruz. İran anlaşma istemezse savaş daha sert devam edecek. Kara harekatı seçeneğini kullanmayabiliriz.

16:10

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A YENİ SALDIRI

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana güneydeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı. Son saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

14:45

TRUMP: "HÜRMÜZ BOĞAZ’IN GİDİP KENDİ YAKITINIZI ALIN"

ABD Başkanı Donald Trump İran operasyonuna katılmayan ülkelere yönelik yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık gibi İran’a yönelik operasyona katılmayı reddeden ve Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bolca var. İkincisi, biraz geç de olsa cesaret gösterin, Boğaz’a gidin ve gidip alın" dedi.

