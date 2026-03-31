SON DAKİKA | "Savaş daha da sertleşir" deyip rest çekti! ABD'den "İran'da kara harekatı" çıkışı

Son dakika haberi: 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD/İsrail - İran savaşında sıcak gelişmeler devam ediyor. Bir yanda İsrail'in Lübnan'a kara harekatı her geçen gün yoğunlaşırken diğer yanda ABD ile İran arasında ateşkes ihtimalleri tartışılıyor.
16:30
ABD Savaş Bakanı Hegseth'ten dikkat çeken açıklamalar geldi: Trump, İran’la anlaşma istiyor, "Önce ABD, önce barış" diyor. Biz anlaşmaya varmayı tercih ediyoruz. İran anlaşma istemezse savaş daha sert devam edecek. Kara harekatı seçeneğini kullanmayabiliriz.
16:10
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana güneydeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı. Son saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.
14:45
ABD Başkanı Donald Trump İran operasyonuna katılmayan ülkelere yönelik yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık gibi İran’a yönelik operasyona katılmayı reddeden ve Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bolca var. İkincisi, biraz geç de olsa cesaret gösterin, Boğaz’a gidin ve gidip alın" dedi.
