Süleymanpaşa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde motosikletin yol kenarındaki çitlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Namık Kemal Mahallesi erkek öğrenci yurdu yolu üzerinde meydana geldi. Erol Ebrinç’in kullandığı 34 MKS 102 plakalı motosiklet, virajı alamayarak yol kenarındaki tel çitlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Namık Kemal Hastanesine kaldırılan Ebrinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan A.A.K. ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

